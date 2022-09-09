Мария Шарапова выложила фото в вечернем платье с бокалом в руке

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка, одетая в вечернее платье, держит бокал в руке.
Фото: из личного архива марии шараповой
За время карьеры Шарапова также завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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