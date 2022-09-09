Рафаэль Надаль отреагировал на известие о смерти Елизаветы II
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на известие об уходе из жизни британского монарха Елизаветы II.
«Мои самые уважительные, искренние и глубочайшие соболезнования королевской семье Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии и британскому народу в связи с кончиной её величества королевы Елизаветы II», — написал Надаль на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.
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