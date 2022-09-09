Соболенко пришла на пресс-конференцию после поражения в тёмных очках — скрыть слёзы. Фото

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко пришла на пресс-конференцию после полуфинала Открытого чемпионата США в солнцезащитных очках, чтобы не было видно её слёз. В полуфинале US Open Соболенко проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.
Фото: скриншот пресс-конференции соболенко
Напомним, на Открытом чемпионате Австралии 2022 года 24-летняя Арина Соболенко дошла до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» — до третьего, а на Уимблдоне не выступала ввиду решения оргаанизаторов отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Она ещё ни разу не выходила в финал на мэйджорах.
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