Ига Свёнтек опубликовала пост после победы над Ариной Соболенко в полуфинале US Open
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как одержала победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США, в котором её соперницей была белоруска Арина Соболенко, занимающая шестое место в рейтинге WTA. Свёнтек обыграла Соболенко со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
«Не переставай верить. Не прекращай сражаться. Продолжай работать. До встречи в финале Открытого чемпионата США!» — написала Свёнтек.
В финальном матче US Open соперницей Свёнтек станет пятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса. Матч Свёнтек — Жабер состоится завтра, 10 сентября.
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