Синнер обратился к Алькарасу после поражения от него в 1/4 финала US Open. Тот ответил

13-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер обратился к четвёртому номеру рейтинга ATP испанцу Карлосу Алькарасу. Алькарас обыграл Синнера со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3, продолжительность противостояния составила 5 часов 18 минут.

«Карлос, поздравляю, это была невероятная битва! Удачи в оставшейся части турнира», — написал Синнер в своих социальных сетях.

«Ты тоже заслужил победу! Всё ещё впереди, всегда здорово играть с тобой», — ответил Алькарас в комментариях.

В полуфинале US Open Алькарас сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. В другом полуфинале сойдутся россиянин Карен Хачанов и норвежец Каспер Рууд. Оба матча состоятся сегодня, 9 сентября.

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