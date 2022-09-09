Ига Свёнтек назвала сильные стороны Онс Жабер перед финалом с ней на US Open

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает по поводу предстоящего финала Открытого чемпионата США, в котором её соперницей станет представительница Туниса Онс Жабер, занимающая пятое место в рейтинге WTA. Матч Свёнтек — Жабер состоится завтра, 10 сентября.

«Это правда, что я всегда требовательна к себе. Но в последние пару дней я просто благодарна за то, что нахожусь на этой стадии турнира.

Это всегда тяжело. Я почти уверена, что физически это будет непростой матч. У неё сильные руки, она надёжно действует и на задней линии, и когда входит в корт. Я просто должна быть внимательной и осторожной. Я не знаю, что произойдёт. Просто буду наслаждаться финалом», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

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