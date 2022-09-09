Арина Соболенко объяснила, почему проиграла Иге Свёнтек в полуфинале US Open
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему потерпела поражение в полуфинале Открытого чемпионата США 2022 года, в котором её соперницей была лидер рейтинга WTA, 21-летняя полька Ига Свёнтек. Соболенко проиграла Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.
«Что имело значение? Ну, некоторые моменты. Она очень хорошо играла в ключевые моменты матча. Да, она отлично справилась.
Она действовала агрессивно, а я старалась оставаться в игре. Думаю, это было моей ошибкой», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В финале Открытого чемпионата США соперницей Свёнтек станет пятая ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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