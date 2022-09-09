Арина Соболенко высказалась о трёх проигранных полуфиналах на ТБШ

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала то, что проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года Соболенко проиграла чешке Каролине Плишковой, на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес, а на US Open — 2022 — польке Иге Свёнтек.

«Мне кажется, что в этих трёх полуфиналах у меня было столько возможностей, а я их не использовала. И я думаю, я стараюсь думать, что всё происходит по какой-то причине.

Считаю, это просто делает меня сильнее. Думаю, в следующем полуфинале я как игрок окажусь намного сильнее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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