Арина Соболенко высказалась о трёх проигранных полуфиналах на ТБШ
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала то, что проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года Соболенко проиграла чешке Каролине Плишковой, на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес, а на US Open — 2022 — польке Иге Свёнтек.
«Мне кажется, что в этих трёх полуфиналах у меня было столько возможностей, а я их не использовала. И я думаю, я стараюсь думать, что всё происходит по какой-то причине.
Считаю, это просто делает меня сильнее. Думаю, в следующем полуфинале я как игрок окажусь намного сильнее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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