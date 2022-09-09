«Это отстой...» Арина Соболенко написала эмоциональный пост после поражения в 1/2 US Open

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в соцсетях, после того как потерпела поражение в полуфинале Открытого чемпионата США 2022 года, в котором её соперницей была лидер рейтинга WTA, 21-летняя полька Ига Свёнтек. Соболенко проиграла Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.
«Это отстой… Очередной полуфинал. Как бы то ни было, покидаю Нью-Йорк со многими позитивными моментами! Однажды я буду там…
Спасибо команде за всё, что делаете для меня. Этот год складывается для нас непросто. Но знаете, что не убивает нас, делает нас сильнее. Спасибо, Гэвин [тренер], за всё. Особенно за то, что починил мою подачу. А ведь мы только начали… Не могу дождаться, какой будет моя подача через пару месяцев. И форхенды… И бэкхенды…
P. S. Юмор — это всё. Не спала ночью», — написала Арина.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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