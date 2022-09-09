Дёмин в паре с американцем Бойкой вышли в 1/4 финала US Open среди юниоров

Российский теннисист Ярослав Дёмин и американец Леанид Бойка в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США среди юниоров одержали победу над бельгийцами Арно Байи и Александером Блоксом со счётом 4:6, 7:6(6), [10:2]. За выход в полуфинал им предстоит сразиться со швейцарцем Диланом Дитрихом и боливийцем Хуаном Прадо Анхело. Матч запланирован на сегодня, 9 сентября.
Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с чешкой Люси Гавличковой сыграют в четвертьфинале против словенки Элы-Налы Милич и польки Мальвины Ровинской. В 1/8 финала они победили словачек Ренату Ямричову и Нину Варговую — 6:3, 7:5. Диане также предстоит сыграть против своей напарницы в полуфинале одиночного турнира.
Также в парных играх россиянка Анастасия Гурьева и японка Хаю Киношита в матче 1/8 финала уступили американке Алексис Блохиной и канадке Аннабелль Сюй – 3:6, 6:3, [9:11]. Ещё одна российская участница Мирра Андреева и её напарница, филиппинка Александра Эала, снялись перед встречей с немками Каролиной Куль и Эллой Зайдель.
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