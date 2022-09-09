Каспер Рууд рассказал, у кого будет больше шансов на победу в игре 1/2 US Open с Хачановым
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Седьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд рассказал, что думает по поводу предстоящего полуфинала Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 31-е место в рейтинге ATP. Матч Хачанов — Рууд состоится сегодня, 9 сентября.
«У того, кто сумеет наиболее агрессивно бить с форхенда и заставить соперника двигаться, будет больше шансов на победу. Мы немного похожи, хотя он несколько крупнее меня. Ему нравится подавать и бить справа», — приводит слова Рууда норвежское издание VG, ссылаясь на эфир Eurosport.
В другом полуфинале US Open сыграют Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо.
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