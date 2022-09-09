Арина Соболенко обратилась к болельщикам после поражения от Свёнтек в полуфинале US Open

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США 2022 года, в котором её соперницей была лидер рейтинга WTA, 21-летняя полька Ига Свёнтек. Соболенко проиграла Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

По словам Арины, болельщики впервые не стали критиковать её. Она поблагодарила их за это.

«Друзья! Спасибо вам за поддержку! Впервые я получила только добрые и тёплые слова! Спасибо!» — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Арина Соболенко проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года она уступила чешке Каролине Плишковой, а на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: