Елена Веснина обратилась к Арине Соболенко после её поражения в полуфинале US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина обратилась к шестой ракетке мира белоруске Арине Соболенко, которая в полуфинале Открытого чемпионата США проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек. Соболенко проиграла Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

«Ты на правильном пути. Всё будет», — написала Веснина в комментариях к посту Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года она уступила чешке Каролине Плишковой, а на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: