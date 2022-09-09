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Елена Веснина обратилась к Арине Соболенко после её поражения в полуфинале US Open

Елена Веснина обратилась к Арине Соболенко после её поражения в полуфинале US Open
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина обратилась к шестой ракетке мира белоруске Арине Соболенко, которая в полуфинале Открытого чемпионата США проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек. Соболенко проиграла Свёнтек со счётом 6:3, 1:6, 4:6.

«Ты на правильном пути. Всё будет», — написала Веснина в комментариях к посту Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко проиграла все три полуфинала на турнирах «Большого шлема», в которые выходила. В полуфинале Уимблдона 2021 года она уступила чешке Каролине Плишковой, а на Открытом чемпионате США — 2021 — канадке Лейле Фернандес.

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