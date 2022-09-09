Гарбинье Мугуруса рассказала, как восприняла завершение карьеры Серены Уильямс

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, как отреагировала на уход из спорта 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс.
«Должна признаться, что недавно, прочитав новость о её уходе, я прослезилась. Я плакала, когда она сказала нам, что уходит, что со мной случается очень редко. Каким-то образом её прощание что-то отключило во мне; что-то погасло.
Когда она объявила, что пора развиваться и сделать следующий шаг — что вполне логично и совершенно нормально, — я подумала: нет, Серена уходит! Что теперь? Кто же будет тем, кто действительно возглавит теннис, станет непревзойдённым образцом для подражания, на которого мы можем равняться? Кто примерит на себя мантию легенды?» — приводит слова Мугурусы El Pais.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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