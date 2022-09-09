Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гарбинье Мугуруса рассказала, как восприняла завершение карьеры Серены Уильямс

Гарбинье Мугуруса рассказала, как восприняла завершение карьеры Серены Уильямс
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, как отреагировала на уход из спорта 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс.

«Должна признаться, что недавно, прочитав новость о её уходе, я прослезилась. Я плакала, когда она сказала нам, что уходит, что со мной случается очень редко. Каким-то образом её прощание что-то отключило во мне; что-то погасло.

Когда она объявила, что пора развиваться и сделать следующий шаг — что вполне логично и совершенно нормально, — я подумала: нет, Серена уходит! Что теперь? Кто же будет тем, кто действительно возглавит теннис, станет непревзойдённым образцом для подражания, на которого мы можем равняться? Кто примерит на себя мантию легенды?» — приводит слова Мугурусы El Pais.

Серена оскорбила Шарапову на расовой почве. Карма сразу настигла Уильямс на US Open — 2015 Серена оскорбила Шарапову на расовой почве. Карма сразу настигла Уильямс на US Open — 2015

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022