Тренер Алькараса: ментально Карлос уже готов стать первой ракеткой мира

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, тренирующий четвёртую ракетку мира Карлоса Алькараса, высказался о возможной победе своего подопечного на Открытом чемпионате США.

«Ментально Карлос уже готов стать первой ракеткой мира. Конечно, выиграть титул турнира «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира – это невероятно, но всё же первым в мире становились только 26 игроков.



Я хотел бы, чтобы Алькарас выиграл 30 турниров «Большого шлема». У него есть все возможности, чтобы выиграть много титулов. Сейчас ему нужно сделать первый шаг – выиграть свой дебютный мэйджор. Давайте не будем придавать этому событию большее значение, чем оно несёт в себе.



Если говорить о матче Карлоса с Янником Синнером, то уровень их игры был просто невероятным, такого уже давно не было. Думаю, что они смогут доминировать в туре в течение следующих 10 лет. Их противостояние может стать теннисной классикой в ​​следующие несколько лет, как, например, матчи Надаля и Джоковича», — сказал испанский специалист.

В ночь с 9 на 10 сентября Алькарас в полуфинале US Open встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.