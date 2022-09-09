Жабер — о финале US Open со Свёнтек: я чувствую, что лучше готова взять титул

Пятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер высказалась о матче за титул Открытого чемпионата США среди женщин с польской теннисисткой Игой Свёнтек.
«Я уже больше понимаю, что прошла в финал. На Уимблдоне казалось, что всё это сон, я не могла поверить. Даже сразу после матча просто пошла по своим делам и не понимала, что это уже потрясающее достижение. Но сейчас я постепенно привыкаю, радует, что я подтвердила результат Уимблдона, и люди не особо удивлены, что я в финале, просто играю и играю, делаю своё дело.
Возможно, теперь я лучше понимаю, что делать в финале. Знаю, что будет очень сложно, но сейчас нужно показать максимум. Я чувствую, что лучше готова взять титул. Сделаю выводы из предыдущих финалов – особенно на Уимблдоне. Выложусь по полной», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.
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