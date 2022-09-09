Впервые с 2014 года в финале женского US Open сыграет первая ракетка мира

Польская теннисистка Ига Свёнтек в полуфинале Открытого чемпионата США среди женщин переиграла представительницу Беларуси Арину Соболенко — 3:6, 6:1, 6:4. 21-летняя спортсменка стала первой польской теннисисткой, которой удалось выйти в финал US Open в одиночном разряде.

С 2014 года все теннисистки, посеянные на Открытом чемпионате США под первым номером, вылетали с турнира до финальной стадии. Последней титул на US Open в статусе первой ракетки мира брала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс. Далее на протяжении семи лет неудачи терпели австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, представительница Чехии Каролина Плишкова (дважды) и Серена Уильямс (дважды).

Ига Свёнтек в матче за титул сыграет с тунисской теннисисткой Онс Жабер.