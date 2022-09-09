Карен Хачанов — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open

9 сентября российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом (седьмой номер мирового рейтинга) в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Матч состоится на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Каспер Рууд в полуфинале US Open – 2022.
Хачанов и Рууд ранее встречались друг с другом лишь раз. На грунтовом турнире в Риме победу праздновал Рууд — 6:3, 3:6, 6:1. Россиянин в предыдущем круге в пяти сетах одолел австралийского теннисиста Ника Кирьоса, норвежский игрок в трёх партиях расправился с представителем Италии Маттео Берреттини.
- 9 сентября 2022
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