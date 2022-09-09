Россиянка Диана Шнайдер не смогла пробиться в финал US Open среди юниоров

Российская теннисистка Диана Шнайдер в полуфинальной встрече Открытого чемпионата США уступила представительнице Чехии Люси Гавличковой и вылетела с турнира.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут и проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 12» на хардовом покрытии, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Гавличковой.

В финальном матче Открытого чемпионата США Люси Гавличкова встретится либо с представительницей Канады Викторией Ванессой Мбоко, либо с филиппинкой Александрой Эалой. Их матч запланирован на 9 сентября и начнётся в 20:15 мск. Ещё одна россиянка Мирра Андреева сошла с дистанции на стадии четвертьфинала, уступив всё той же Эале — 4:6, 0:6.

Диана Шнайдер на US Open одержала три победы. В матче 1/16 финала она обыграла бельгийку Амели Ван Импе со счётом 6:2 6:3, а в следующих раундах одолела польку Веронику Эвальд — 2:6, 6:4, 6:2 и британку Рану Акуа Стойбер — 6:4, 6:3.