Рам и Солсбери во второй раз подряд выиграли US Open в мужском парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В решающем матче соревнований теннисисты оказались сильнее Весли Колхофа из Нидерландов и британца Нила Скупски со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. Колхоф и Скупски подали два эйса, четыре раза ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперников.
Раджив Рам и Джо Солсбери второй год подряд становятся чемпионами Открытого чемпионата США. На предыдущем US Open теннисисты в финале в трёх сетах переиграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса.
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