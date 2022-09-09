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Рам и Солсбери во второй раз подряд выиграли US Open в мужском парном разряде

Рам и Солсбери во второй раз подряд выиграли US Open в мужском парном разряде
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В решающем матче соревнований теннисисты оказались сильнее Весли Колхофа из Нидерландов и британца Нила Скупски со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из четырёх брейк-пойнтов. Колхоф и Скупски подали два эйса, четыре раза ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперников.

Раджив Рам и Джо Солсбери второй год подряд становятся чемпионами Открытого чемпионата США. На предыдущем US Open теннисисты в финале в трёх сетах переиграли британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса.

US Open — парный разряд (м). Финал
09 сентября 2022, пятница. 19:15 МСК
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 4 		5  
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Комментарии
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