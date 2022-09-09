«У ATP — Федерер, Надаль, Джокович, а у WTA только Серена». Жабер — о стабильности игроков

Финалистка US Open — 2022 тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о стабильности игроков в WTA и ATP.

«Я думаю, что мы просто пытаемся совладать с собой и научиться быть стабильными. Тяжело играть много турниров. Я чувствую, что разница между мужчинами и женщинами такая же, как раньше, ведь раньше у ATP были Федерер, Джокович и Надаль. Думаю, может быть, теперь мы увидим, как появляется больше стабильных игроков.

До этого в WTA была только Серена Уильямс. Она играла во многих турнирах, и Уильямс была довольно стабильной. Это действительно вдохновляло многих игроков, пытающихся повторить подобное. Ига Свёнтек вдохновила нас своей победной серией, и мы собираемся продолжать борьбу. Честно говоря, мне просто нравится, как каждый игрок борется каждую неделю и как они пытаются сделать всё возможное для победы на турнирах», — приводит слова Жабер WTA.