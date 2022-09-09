Хачанов уступил второй сет Рууду и проигрывает 0:2 по партиям в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) уступает 0:2 по сетам в полуфинальном матче Открытого чемпионата США с норвежским теннисистом Каспером Руудом (седьмой номер мирового рейтинга). Встреча проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум». Рууд лидирует 7:6 (7:5), 6:2.
Хачанов потерпел поражение в первом сете на тай-брейке — 6:7 (5:7). За первый отрезок матча соперники сделали по два брейка. В самом начале второй партии россиянин позволил сопернику сделать брейк, а затем ещё раз отдал свою подачу. Рууд взял второй сет со счётом 6:2.
Для Хачанова это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». До этого Карен также добирался до четвертьфиналов на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). В другом полуфинале у мужчин сыграют испанец Карлос Алькарас и американский теннисист Фрэнсис Тиафо.
- 9 сентября 2022
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