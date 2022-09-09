Джон Бон Джови присутствует на полуфинале US Open Хачанов — Рууд
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Американский музыкант Джон Бон Джови — вокалист, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi — присутствует на полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Кареном Хачановым и норвежцем Каспером Руудом. Встреча проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».
После двух сетов Рууд впереди со счётом 7:6 (7:5), 6:2. В первой партии Хачанов потерпел поражение на тай-брейке — 6:7 (5:7). В самом начале второй партии россиянин позволил сопернику сделать брейк, а затем ещё раз отдал свою подачу – 2:6.
Для Хачанова это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». До этого Карен добирался до четвертьфиналов на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.
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