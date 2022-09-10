Хачанов выиграл третью партию в полуфинале US Open с Руудом и сократил отставание по сетам

Российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) одержал победу в третьем сете полуфинала Открытого чемпионата США с норвежским теннисистом Каспером Руудом (седьмой номер мирового рейтинга) и сократил отставание от соперника по сетам — 1:2. Встреча проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум». Рууд лидирует 7:6 (7:5), 6:2, 5:7.

Хачанов потерпел поражение в первом сете на тай-брейке — 6:7 (5:7). За первый отрезок матча соперники по два раза взяли подачу друг друга. В самом начале второй партии россиянин позволил сопернику сделать брейк, а затем ещё раз отдал свою подачу. Рууд взял второй сет со счётом 6:2. В третьей партии Карен Хачанов перехватил инициативу и оказался сильнее своего соперника — 7:5.

Открытый чемпионат США по теннису проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).