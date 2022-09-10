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Хачанов не сумел пробиться в финал US Open — 2022, проиграв Рууду в четырёх сетах, ЮС Опен — 2022

Хачанов не сумел пробиться в финал US Open — 2022, проиграв Рууду в четырёх сетах
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-е место рейтинга) и 23-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (седьмая ракетка мира).

Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.

На счету Хачанова – 15 подач навылет, три двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 10 эйсов, одна двойная ошибка и шесть из 13 (46%) удачных брейк-пойнтов.

В финале US Open – 2022 соперником Каспера Рууда станет победитель пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания, четвёртая ракетка мира) – Фрэнсис Тиафо (США, 26-е место рейтинга).

Турнирная сетка US Open - 2022.
US Open (м). 1/2 финала
09 сентября 2022, пятница. 22:15 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		2 7 2  
7 7 		6 5 6  
             
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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