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Впервые с февраля 2022 года в мужском рейтинге будет новая первая ракетка мира

Впервые с февраля 2022 года в мужском рейтинге будет новая первая ракетка мира
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Впервые за восемь календарных месяцев текущего 2022 года в мировом мужском рейтинге будет новая первая ракетка мира – ей станет либо 23-летний норвежец Каспер Рууд, либо 19-летний представитель Испании Карлос Алькарас Гарфия.

Рууд, уже вышедший в финал Открытого чемпионата США по теннису – 2022, возглавит рейтинг, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Алькарасу. Алькарас же станет первой ракеткой мира, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Рууду.

Примечательно, что последней новой первой ракеткой мира был 26-летний россиянин Даниил Медведев, который по итогам US Open – 2022, вылетит из тройки сильнейших. Медведев являлся 27-й по счёту новой первой ракеткой мира, а Рууд или Алькарас станут 28-й.

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