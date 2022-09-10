Хачанов поднимется с 31-го места в топ-20 по итогам US Open – 2022

Российский теннисист Карен Хачанов, остановившийся в шаге от финала Открытого чемпионата США, по итогам турнира поднимется более чем на десять позиций в рейтинге ATP и войдёт в топ-двадцатку.



Перед началом US Open Хачанов занимал 31-е место в рейтинге. В ходе турнира Карен одержал пять побед – над американцем Денисом Кудлой, бразильцем Тьяго Монтейро, британцем Джеком Дрэйпером, испанцем Пабло Карреньо-Бустой и австралийцем Ником Кирьосом.



В полуфинале Открытого чемпионата США 26-летний Хачанов уступил представителю Норвегии Касперу Рууду (седьмая ракетка мира) со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. На счету Хачанова 15 подач навылет, три двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – 10 эйсов, одна двойная ошибка и шесть из 13 (46%) удачных брейк-пойнтов.



Таким образом, после US Open Хачанов будет в рейтинге 18-м или 19-м. Выше него имеет все шансы расположиться американец Фрэнсис Тиафо, который в ночь на 10 сентября встретится с Карлосом Алькарасом во втором полуфинале.