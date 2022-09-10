Карен Хачанов: горжусь тем, что дошёл до полуфинала US Open. Был очень близок к финалу

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги выступлений на US Open – 2022, где ему удалось дойти до полуфинала.
«Оглядываясь назад, у меня на турнире были действительно большие, отличные матчи. Две пятисетовых игры… Я устал. Когда турнир заканчивается, обычно чувствуешь себя очень и очень разбитым, уставшим. Мы почти три недели в Нью-Йорке.
Я действительно горжусь тем, что дошёл до полуфинала US Open. И был очень близок к финалу. Я думал о трофее, мечтал его поднять. Не люблю говорить слишком много и заходить слишком далеко – я сегодня проиграл. Это показывает мне уровень, на котором я играю, так что принимаю всё с положительной стороны. Я должен смотреть вперёд с ясной головой и просто не останавливаться, а продолжать работать. Работать и верить, что однажды я подниму этот трофей», – приводит слова Хачанова пресс-служба US Open.
В полуфинале Открытого чемпионата США 26-летний Хачанов уступил представителю Норвегии Касперу Рууду (седьмая ракетка мира) со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. На счету Хачанова 15 подач навылет, три двойные ошибки и три из пяти (60%) реализованных брейк-пойнтов.
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