Хачанов ответил на вопрос о возможном ужесточении правил въезда в Европу для россиян

26-летний российский теннисист Карен Хачанов, прекративший выступления на US Open – 2022 из-за поражения в полуфинале от норвежца Каспера Рууда, высказался о возможных проблемах с дальнейшим участием в европейских турнирах из-за предполагаемого ужесточения визового режима для россиян.
«Если они не позволят нам въехать в Европу, то лично я точно ничего не смогу с этим поделать. На самом деле мы ничего не обсуждали. Честно говоря, я не читаю новости. В последнее время я не люблю этим заниматься. Я просто иду от турнира к турниру.
Прямо сейчас этот турнир, Открытый чемпионат США, к сожалению, уже закончился для меня. Я возвращаюсь домой. Я действительно хочу отдохнуть и увидеть своего сына. Я не видел его несколько недель, всю поездку по Америке. Это около шести недель. Я действительно хочу вернуться домой, повидать свою семью, немного расслабиться, а затем составить план с моей командой о дальнейших турнирах. Очевидно, мы что-то уже планировали, но всё ещё может измениться, будем приспосабливаться к ситуации.
Мой дом в России? Я родился в России и мой родной город – Москва, но живу я Дубае. Туда я и отправлюсь», — приводит слова Хачанова пресс-служба US Open.
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