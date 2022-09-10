Хачанов прокомментировал розыгрыш в 55 ударов в матче с Руудом

Российский теннисист Карен Хачанов (31-я ракетка мира) высказался о сетболе первого сета в полуфинальном матче US Open – 2022 с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом.



На тай-брейке первого сета при счёте 6:5 в пользу норвежца Хачанов и Рууд провели самый длинный розыгрыш US Open-2022. Теннисисты обменивались ударами 1 минуту 19 секунд. Рууд сделал перевод по линии и выиграл розыгрыш, взяв первую партию. Суммарное количество ударов составило 55.



«Думаю, что в моей карьере никогда не было розыгрыша в 55 ударов. Я думаю, что это мой личный рекорд. Не знаю, как в его карьере. Это был сумасшедший розыгрыш на сетболе», — приводит слова Хачанова TennisNow.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США 26-летний россиянин уступил представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты.