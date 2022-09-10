Тиафо установил рекорд по количеству выигранных тай-брейков на US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-я ракетка мира) и испанский игрок Карлос Алькарас Гарфия (4--я ракетка мира) в эти минуты встречаются в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум». Алькарас ведёт со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 4:2.
Соперники провели уже в два тай-брейка в этом матче, оба из которых остались за американцем. Таким образом, Тиафо cтал первым теннисистом в мужском одиночном разряде с наибольшим количеством выигранных тай-брейков за один розыгрыш US Open в Открытой эре, сообщает журналист Крис Оддо. На данный момент Фрэнсис выиграл 8 таких сетов, когда один игрок должен продемонстрировать перевес над соперником, если партия у оппонентов доходит до счёта 6:6. При этом американец не уступил ни одного тай-брейка на нынешнем мейджоре.
Предыдущий подобный рекорд на американском «Шлеме» покорился Питу Сампрасу в 2000 году (7 выигранных тай-брейков при 0 поражениях).
- 10 сентября 2022
-
07:27
-
07:18
-
07:03
-
06:57
-
06:43
-
06:23
-
05:24
-
04:55
-
03:17
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:15
-
00:33
- 9 сентября 2022
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:21
-
21:42
-
21:19
-
20:20
-
20:00
-
19:12
-
18:31
-
17:59
-
17:26
-
16:29
-
15:39
-
15:01
-
13:40
-
12:38
-
12:35
-
12:31
-
12:14
-
12:02