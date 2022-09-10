Тиафо установил рекорд по количеству выигранных тай-брейков на US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-я ракетка мира) и испанский игрок Карлос Алькарас Гарфия (4--я ракетка мира) в эти минуты встречаются в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч проходит на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум». Алькарас ведёт со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 4:2.



Соперники провели уже в два тай-брейка в этом матче, оба из которых остались за американцем. Таким образом, Тиафо cтал первым теннисистом в мужском одиночном разряде с наибольшим количеством выигранных тай-брейков за один розыгрыш US Open в Открытой эре, сообщает журналист Крис Оддо. На данный момент Фрэнсис выиграл 8 таких сетов, когда один игрок должен продемонстрировать перевес над соперником, если партия у оппонентов доходит до счёта 6:6. При этом американец не уступил ни одного тай-брейка на нынешнем мейджоре.

Предыдущий подобный рекорд на американском «Шлеме» покорился Питу Сампрасу в 2000 году (7 выигранных тай-брейков при 0 поражениях).