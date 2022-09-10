Финал US Open — 2022 станет 1-м ТБШ, в котором два игрока разыграют лидерство в рейтинге

Предстоящий финальный матч Открытого чемпионата США 2022 года между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом и четвёртым номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом уже отметился уникальным достижением.
Финал американского мэйджора станет первым турниром «Большого шлема», в решающем матче которого два теннисиста сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира. Об этом сообщает ATP Media Info в своём «твиттере».
Напомним, в полуфинале последнего мейджора в сезоне Алькарас одолел Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Каспер Рууд, в свою очередь, оказался сильнее Карена Хачанова – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2. Стоит отметить, что как для Алькараса, так и для Рууда предстоящий финал US Open будет первым на кортах «Флашинг-Медоус».
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