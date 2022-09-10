Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финал US Open — 2022 станет 1-м ТБШ, в котором два игрока разыграют лидерство в рейтинге

Финал US Open — 2022 станет 1-м ТБШ, в котором два игрока разыграют лидерство в рейтинге
Комментарии

Предстоящий финальный матч Открытого чемпионата США 2022 года между седьмой ракеткой мира Каспером Руудом и четвёртым номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом уже отметился уникальным достижением.

Финал американского мэйджора станет первым турниром «Большого шлема», в решающем матче которого два теннисиста сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира. Об этом сообщает ATP Media Info в своём «твиттере».

Напомним, в полуфинале последнего мейджора в сезоне Алькарас одолел Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. Каспер Рууд, в свою очередь, оказался сильнее Карена Хачанова – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2. Стоит отметить, что как для Алькараса, так и для Рууда предстоящий финал US Open будет первым на кортах «Флашинг-Медоус».

Новость по теме
Алькарас стал самым молодым финалистом US Open — 2022 за последние 32 года
Победитель получит всё – Алькарас и Рууд вышли в финал. Турнирные расклады и сетки US Open Победитель получит всё – Алькарас и Рууд вышли в финал. Турнирные расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022