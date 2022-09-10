Алькарас гарантированно вошёл в топ-5 самых молодых вторых ракеток мира

4-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас отметился очередным уникальным достижением благодаря своей победе в полуфинале Открытого чемпионата США над представителем США Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, что в матче 1/2 финала последнего мейджора в сезоне Алькарас одолел своего оппонента со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. В решающем матче US Open – 2022 испанец сразится с норвежцем Каспером Руудом.

Победитель противостояния впервые станет первой ракеткой мира, а проигравший займёт вторую строчку в рейтинге ATP. Таким образом, Карлос Алькарас (19 лет 4 месяца) уже точно станет четвёртой самой молодой второй ракеткой мира после Бориса Беккера (18 лет 9 месяцев), Бьорна Борга (18 лет 10 месяцев) и Рафаэля (Надаля (19 лет 1 месяц), сообщает Хосе Моргадо в своём «твиттере». Замыкает топ-5 этого престижного списка россиянин Марат Сафин – 20 лет 7 дней.