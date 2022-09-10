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Алькарас стал первым испанцем с 2019 года, который вышел в финал US Open

Алькарас стал первым испанцем с 2019 года, который вышел в финал US Open
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4-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас установил достижение благодаря победе в полуфинале Открытого чемпионата США над американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, что в матче 1/2 финала последнего мейджора в сезоне Алькарас одолел своего оппонента со счётом 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3. В решающем матче US Open – 2022 испанец сразится с норвежцем Каспером Руудом.

Таким образом, 19-летний испанец стал вторым испанским игроком за последние три года, которому удалось пробиться в решающий матч US Open. В 2019 году подобным достижением отметился Рафаэль Надаль. Тогда в финальной встрече он переиграл россиянина Даниила Медведева.

После выхода в финал американского мейджора Алькарас стал также самым молодым участником этой стадии за последние 32 года.

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