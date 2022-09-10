US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей 12-го игрового дня

Ранним утром 10 сентября по московскому времени завершился 12-й соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. В первом полуфинале российский теннисист Карен Хачанов уступил в четырёх сетах норвежцу Касперу Рууду, а во втором испанец Карлос Алькарас одержал победу в очередном длинном матче над американцем Фрэнсисом Тиафо.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 12-го игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (полуфиналы).
Карен Хачанов (Россия, 27) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6.
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 22) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Напомним, первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел защитить титул чемпиона US Open. Он в четырёх сетах проиграл в четвёртом раунде Открытого чемпионата США австралийцу Нику Кирьосу, которого затем выбил Хачанов.
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