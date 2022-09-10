Фрэнсис Тиафо рассказал о встрече взглядами с Мишель Обамой во время полуфинала US Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился историей о том, как ему удалось увидеть в толпе зрителей во время полуфинального поединка US Open с представителем Норвегии Каспером Руудом супругу экс-президента США Барака Обамы Мишель Обаму.

«Я увидел её примерно при счёте 2:1 в первом сете, когда повернул голову вправо. Я увидел её. Думаю, что мне удалось сделать ответный удар. Я подумал: «Да, она подумает, что я бездельник, если я не могу сделать ответный удар».

Увидеть её среди болельщиков – это настоящее сумасшествие. Очевидно, сегодня вечером на стадионе было много разных людей. Конечно, мы все знаем, что она значит для нас. Я видел её раньше, но при немного других обстоятельствах, и она также была действительно рада увидеть меня», — цитирует Тиафо журналист Джеймс Грэй.

За выход в финал американского мэйджора Фрэнсис уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

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