Видеообзор поражения Карена Хачанова от Каспера Рууда в полуфинале US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-е место в рейтинге) играл против 23-летнего представителя Норвегии Каспера Рууда (седьмое место в рейтинге).
Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Хачанов – Рууд:
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В финале US Open – 2022 соперником Каспера Рууда станет 19-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия (четвёртое место в рейтинге).
- 10 сентября 2022
-
10:03
-
09:55
-
09:53
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
08:19
-
07:56
-
07:40
-
07:40
-
07:27
-
07:18
-
07:03
-
06:57
-
06:43
-
06:23
-
05:24
-
04:55
-
03:17
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:15
-
00:33
- 9 сентября 2022
-
23:57
-
23:50
-
23:45
-
23:21
-
21:42
-
21:19
-
20:20
-
20:00