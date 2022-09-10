Видеообзор поражения Карена Хачанова от Каспера Рууда в полуфинале US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором 26-летний россиянин Карен Хачанов (31-е место в рейтинге) играл против 23-летнего представителя Норвегии Каспера Рууда (седьмое место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Хачанов – Рууд:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В финале US Open – 2022 соперником Каспера Рууда станет 19-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия (четвёртое место в рейтинге).