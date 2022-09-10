Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Фрэнсисом Тиафо в полуфинале US Open

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором 19-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия (четвёртое место в рейтинге) играл против 24-летнего представителя США Фрэнсиса Тиафо (26-е место в рейтинге).



Встреча закончилась победой Алькараса в пяти сетах — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность матча составила 4 часа 19 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Алькарас – Тиафо:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В финале US Open – 2022 соперником Алькараса станет норвежец Каспер Рууд (седьмое место в рейтинге), который в полуфинале обыграл российского теннисиста Карена Хачанова.