19-летний Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал US Open — 2022

Четвёртая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал US Open – 2022. В полуфинале Алькарас (3) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (22) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
«Это было невероятно. Думаю, я отлично сыграл с Фрэнсисом, который демонстрирует что-то невероятное в эти две недели. Быть в финале – прекрасное чувство, у тебя есть возможность выиграть главный матч.
Сейчас я чувствую себя прекрасно. Да, я немного устал, но чувствую себя хорошо. Я просто очень счастлив.
Играть на стадионе Артура Эша потрясающе. Я бы сказал, что за Фрэнсиса болело 70%. Но я слышал, что остальные 30% были со мной. Это было безумием.
Что подумал, когда не реализовал матчбол в четвёртом сете? Честно говоря, я подумал: «Пожалуйста, давай закончим в четырёх сетах». Это был трудный момент для меня, я потерял матчбол, сделав дропшот. Но я знал, что должен оставаться в матче, сохранять спокойствие, продолжать играть хорошо. Это был тяжёлый четвёртый сет», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
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