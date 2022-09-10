Россиянка Шнайдер в паре с чешкой Гавличковой вышли в финал US Open среди юниоров

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с чешкой Люси Гавличковой добрались до решающего матча Открытого чемпионата США среди юниоров. В четвертьфинале они одержали крупную победу над словенкой Элой-Налой Милич и полькой Мальвиной Ровинской – 6:1, 6:1. В полуфинале российско-чешский дуэт выиграл у американки Лив Ховд и австралийки Тайлы Престон со счётом 6:1, 7:6 (1).



В воскресенье, 11 сентября, в финальном матче парных соревнований Диана и Люси будут играть с немками Каролиной Куль и Эллой Зайдель. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Ранее Диана Шнайдер уступила своей напарнице в полуфинале одиночного турнира.

У юношей в парном турнире в 1/4 финала россиянин Ярослав Дёмин и Леанид Бойка из США проиграли швейцарцу Дилану Дитриху и боливийцу Хуану Прадо Анхело — 4:6, 6:4, [8:10].