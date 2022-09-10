«Чувствую, что подвёл вас». Фрэнсис Тиафо расплакался после поражения в полуфинале US Open

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не смог сдержать слёз на послематчевом интервью после поражения от 19-летнего испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open – 2022. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 в пользу четвёртой ракетки мира Алькараса.

«Я был здесь, чтобы выиграть Открытый чемпионат США. Я чувствую, что подвёл вас. Это очень, очень больно. Я вернусь и выиграю этот турнир», — собравшись с силами, сказал Тиафо.

По ходу турнира 22-й сеяный Тиафо обыграл соотечественника Маркоса Гирона, австралийца Джэйсона Каблера, аргентинца Диего Шварцмана (14), 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля (2) и россиянина Андрея Рублёва (9).