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Рууд — о матче с Хачановым: старался не показывать, что устал

Рууд — о матче с Хачановым: старался не показывать, что устал
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал полуфинальный матч US Open с россиянином Кареном Хачановым. Норвежец одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

«Старался не показывать Карену, что устал, потому что не хотел, чтобы он думал: «Это утомительно для Каспера».

В спорте есть актёрская игра. В теннисе особенно. Это такая умственная и психологическая игра, что любая мелочь может помочь вам выиграть матч. Я не знаю, как я могу это делать.

Думаю, что мы оба немного нервничали вначале, несколько перерывов туда-сюда. Но вы должны понимать, что этот матч, вероятно, самый большой в наших карьерах. Конечно, нервы будут, но мне повезло выиграть первый сет, что меня немного успокоило.

Я играл здорово во втором, а Карен прибавил в третьем. Игра была с переменным успехом, как каждый пятисетовый матч, но я так счастлив. После «Ролан Гаррос» я был очень рад, но, конечно, достаточно скромен, чтобы думать, что это может быть единственный финал на турнире «Большого шлема» в моей карьере. Это не даётся легко, но вот я снова здесь через пару месяцев», — приводит слова Каспера Рууда Tennis 365.

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