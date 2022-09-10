Мария Шарапова показала, какой подарок её сыну Теодору преподнесла Билли Джин Кинг

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова показала, какой подарок её двухмесячному сыну Теодору преподнесла бывшая первая ракетка мира, 12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг.

На фото видно, как Кинг держит в руках коробку с маленькой ракеткой и своим автографом.

«Легенда. Вернусь к Тео с подарком с Открытого чемпионата США», — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями. Мария родила мальчика, которого назвали Теодором.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.