Стефанос Циципас: потратил половину жизни, объясняя людям, как произносится моё имя

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в своих социальных сетях забавное признание.
«Я потратил половину своей жизни, объясняя людям, как произносится моё имя», — признался грек с русскими корнями.
Циципас провалил своё выступление на Открытом чемпионате США – 2022. Четвёртый сеяный Стефанос потерпел поражение от 94-й ракетки мира колумбийца Даниэля-Элаи Галана (Q) со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. По итогам соревнований он опустится на шестую строчку рейтинга ATP.
Ранее 24-летний Циципас стал 15-м действующим игроком ATP, сумма призовых которого за карьеру перевалила за $ 20 млн. В текущем сезоне Стефанос заработал $ 4,3 млн, из них $ 530 тыс. – за финал «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором проиграл хорвату Борне Чоричу со счётом 6:7 (0:7), 2:6.
- 10 сентября 2022
-
11:49
-
11:44
-
11:26
-
11:07
-
10:53
-
10:41
-
10:30
-
10:03
-
09:55
-
09:53
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
09:06
-
08:19
-
07:56
-
07:40
-
07:40
-
07:27
-
07:18
-
07:03
-
06:57
-
06:43
-
06:23
-
05:24
-
04:55
-
03:17
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:15
-
00:33
- 9 сентября 2022
-
23:57