Стефанос Циципас: потратил половину жизни, объясняя людям, как произносится моё имя

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в своих социальных сетях забавное признание.

«Я потратил половину своей жизни, объясняя людям, как произносится моё имя», — признался грек с русскими корнями.

Циципас провалил своё выступление на Открытом чемпионате США – 2022. Четвёртый сеяный Стефанос потерпел поражение от 94-й ракетки мира колумбийца Даниэля-Элаи Галана (Q) со счётом 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. По итогам соревнований он опустится на шестую строчку рейтинга ATP.

Ранее 24-летний Циципас стал 15-м действующим игроком ATP, сумма призовых которого за карьеру перевалила за $ 20 млн. В текущем сезоне Стефанос заработал $ 4,3 млн, из них $ 530 тыс. – за финал «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором проиграл хорвату Борне Чоричу со счётом 6:7 (0:7), 2:6.