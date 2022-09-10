«У него нет харизмы, как у Алькараса и Тиафо». Макинрой рассказал, как относится к Рууду

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о финалисте US Open – 2022 норвежце Каспере Рууде.
«Он потрясающий и такой скромный. У него нет цели разжечь публику на стадионе. У него нет харизмы Алькараса или Тиафо, но он – совесть нашей игры. Он очень цельный человек, который много работает. Последние несколько лет Каспер провёл много времени в академии Рафаэля Надаля, наблюдая за тем, как тот делает своё дело. Это помогло ему понять, что он должен делать ещё больше.
Интересно наблюдать за тем, как его тренирует отец и как он во всё вовлечён. Удивительно, насколько хорошо это работает, особенно учитывая то, что отец тоже был профессионалом.
Финал US Open – потрясающий шанс для него. Думаю, на «Ролан Гаррос» он был просто ошеломлён, размышляя о том, что сыграет с Надалем на грунте, да кто бы не был в шоке? Но сейчас, кажется, он играет даже лучше, чем в Париже, и он должен продолжать придерживаться этого победного настроения.
Я наблюдал за ним на Кубке Лэйвера в прошлом году, его подача оказалась сильнее, чем я ожидал. Но я не ожидал, что он будет так хорош на харде», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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