Джон Макинрой оценил финалисток Открытого чемпионата США — 2022
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о финалистках Открытого чемпионата США – 2022. За титул сразятся первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек (1) и туниска Онс Жабер (5).
«Онс Жабер чем-то похожа на Каспера Рууда, у неё появился ещё один шанс сыграть в финале турнира «Большого шлема». Мне нравится то, как она играет. У неё прекрасный характер. То, что она представляет для Африки как спортсменка, просто невероятно.
Ига мне тоже нравится. У неё была просто невероятная серия, но она немного сбилась. Возможно, на неё повлияло давление, но она упорно боролась. Это прекрасные соперницы для финала», — приводит слова Макинроя Eurosport.
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