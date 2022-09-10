Джон Макинрой оценил финалисток Открытого чемпионата США — 2022

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о финалистках Открытого чемпионата США – 2022. За титул сразятся первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек (1) и туниска Онс Жабер (5).

«Онс Жабер чем-то похожа на Каспера Рууда, у неё появился ещё один шанс сыграть в финале турнира «Большого шлема». Мне нравится то, как она играет. У неё прекрасный характер. То, что она представляет для Африки как спортсменка, просто невероятно.

Ига мне тоже нравится. У неё была просто невероятная серия, но она немного сбилась. Возможно, на неё повлияло давление, но она упорно боролась. Это прекрасные соперницы для финала», — приводит слова Макинроя Eurosport.