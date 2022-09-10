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Джиджи Хадид — о последнем матче С. Уильямс: я пила коктейли с водкой, очень волновалась

Джиджи Хадид — о последнем матче С. Уильямс: я пила коктейли с водкой, очень волновалась
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Американская супермодель Джиджи Хадид призналась, что на последних матчах 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс (Джиджи и Серена дружат) выпивала по несколько бокалов Honey Deuce (знаменитый на US Open напиток, который, помимо прочего, состоит из водки и дыни), чтобы снизить эмоциональное напряжение.

«Я переживаю за неё, даже когда смотрю матчи на диване. Это просто безумие. На стадионе я была очень громкой. Я чувствовала её эмоции. Знаешь, что мне помогало? На US Open есть такие напитки с маленькими дыньками в виде теннисных мячей. Я выпила пару таких, так как очень волновалась. Мы дружим с Сереной. И я тоже принимала всё близко к сердцу, я рассчитывала, что она почувствует мою поддержку. Но, думаю, она понятия не имела. Наверное, до конца матча она не знала, что я там», — приводит слова Хадид Sportskeeda со ссылкой на вечернее шоу Джимми Фэллона.

«Это слёзы счастья, наверное». Как Серена прощалась с теннисом в своём последнем матче «Это слёзы счастья, наверное». Как Серена прощалась с теннисом в своём последнем матче
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