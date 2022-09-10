Десятка лучших выигранных очков Карена Хачанова на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов (31-е место в рейтинге) в полуфинале Открытого чемпионата США — 2022 уступил норвежцу Касперу Рууду (седьмое место в рейтинге) и покинул турнир. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. На официальном YouTube-канале US Open Tennis Championships опубликована подборка из лучших розыгрышей, выигранных Кареном Хачановым на турнире.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими выигранными очками Карена Хачанова на US Open − 2022:
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Карен Хачанов на этом турнире установил свой личный рекорд, впервые дойдя до полуфинала «Шлема». Кроме того, в ближайший понедельник россиянин вернётся в топ-20 рейтинга ATP.
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