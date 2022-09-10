Рууд ответил, станет ли популярнее Холанда в Норвегии, если выиграет US Open — 2022

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил, сможет ли побороться с соотечественником, нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом за популярность на родине, в Норвегии, если выиграет US Open – 2022 и станет первой ракеткой мира.

За титул в Нью-Йорке Рууд (5) сразится с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом (3). Матч начнётся 11 сентября в 23:00 мск.

«Он проводит невероятный сезон. Мы надеемся, что он продолжит в том же духе. Приятно наблюдать за тем, как он забивает гол за голом. Очевидно, что сейчас он главная звезда Норвегии. Вероятно, он будет оставаться на этом пьедестале ещё много лет.

Я же просто сосредоточен на своей карьере. Надеюсь, что смогу выиграть ещё больше турниров. Куда бы я ни поехал, я представляю Норвегию, где бы я ни играл – на турнирах ATP или «Большого шлема» — норвежский флаг либо находится позади меня, либо рядом с моим именем. Я хочу достойно представлять свою страну и сделать норвежский теннис чуть более заметным, чем это было в последние годы», — сказал Рууд на пресс-конференции.