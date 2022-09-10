Свёнтек провела необычную тренировку перед финалом US Open

10 сентября первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек встретится с представительницей Туниса Онс Жабер в финале Открытого чемпионата США. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» проводит подготовку к главному матчу турнира. Во время тренировки вместе со своей командой Свёнтек решила поиграть во фрисби.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА RENATA
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА RENATA
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА RENATA
Финальный матч состоится на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и начнётся в 23:00 мск. Польская теннисистка уже дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции. US Open ни раз не покорялся Свёнтек. Для Жабер финал Открытого чемпионата США станет вторым на «Шлемах» в 2022 году. Онс боролась за титул на Уимблдоне, но уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
- 10 сентября 2022
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